Wie weet meer over een steekincident bij metrostation Jan van Galenstraat?

Wie heeft er informatie over een steekincident dat op donderdag 10 juni heeft plaatsgevonden bij metrostation Jan van Galenstraat? Die vraag stelt de politie in het opsporingsprogramma Bureau 020. Bi j het incident raakt een slachtoffer gewond, omdat een van de verdachten met een mes staat te zwaaien.

"In deze zaak staan drie verdachten op beeld, maar het steekincident zelf helaas niet", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Daarom brengen wij op verzoek van het OM de beelden in eerste instantie onherkenbaar en doen de dringende oproep aan iedereen met informatie over het incident én de verdachten zelf om zich te melden. Komt er geen nieuwe informatie binnen bij ons, dan worden de beelden na twee weken alsnog herkenbaar getoond."

Overlast in de metro

Rond 22.45 uur zijn de drie verdachten te zien op bewakingsbeelden als ze de metro uitstappen op station Jan van Galenstraat in West. Op het perron worden ze aangesproken door een vrouw die met het drietal in de metro zat. De mannen zorgde voor behoorlijk wat overlast tijdens de rit. Ze sloegen op de cabine van de bestuurder, schreeuwden en maakten veel herrie. Als de vrouw de mannen hierop aanspreekt ontstaat er een fikse ruzie. ''Een omstander probeert nog te bemiddelen, maar tevergeefs. De vrouw voelt zich onveilig en belt haar man op om hem te laten weten wat er aan de hand is. Hij besluit richting het station te komen. Daar aangekomen geeft zijn vrouw via de telefoon aan met welke jongens ze een conflict heeft'', vertelt Stor.

De man besluit de jongens aan te spreken en verhaal te halen. Er ontstaat een woordenwisseling en opeens beginnen de jongens richting de man te slaan. Een van de verdachten haalt een mes tevoorschijn en begint ermee te zwaaien. Ondanks dat de man afstand probeert te houden wordt hij toch geraakt door het mes.