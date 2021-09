Wekelijkse markt van start op de Zuidas

De markt, waar onder meer vis, noten, falafel, groente en vlees verkrijgbaar zijn, is een langgekoesterde wens van bewoners van de Zuidas. Onder marktondernemers was bovendien veel animo voor de markt, meldt de gemeente.

De markt moet voor extra levendigheid zorgen in de buurt. "Ik ben heel blij dat het gelukt is een markt hier te krijgen. Voor de Zuidas is het namelijk heel goed dat de markt er komt. We willen een levendige wijk en een wekelijkse markt draagt daaraan bij. Het is een pilot, dus ik ben benieuwd naar de ervaringen van de ondernemers, bewoners en bezoekers", aldus Sebastiaan Capel, stadsdeelvoorzitter Zuid.

De markt vindt iedere donderdag plaats tussen 09.00 uur en 17.00 uur. De proef loopt tot maart 2023.