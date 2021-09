Start werkzaamheden op de Jan van Galenstraat: "Het wordt veiliger voor fietsers en het autoverkeer"

In het AT5-programma Het Verkeer zijn we bij de start van de werkzaamheden aan de Jan van Galenstraat. Tussen de Willem de Zwijgerlaan en de Admiraal de Ruijterweg wordt de komende weken het asfalt vervangen en de kruispunten worden veiliger gemaakt.

Als we in de ochtend aankomen op de Jan van Galenstraat is het al druk door de graafmachines die heen en weer rijden. ''We zijn hier afgelopen maandag begonnen'', legt werkvoorbereider Ingrid Meddens uit. De gehele rijbaan van de Jan van Galenstraat krijgt tussen de Willem de Zwijgerlaan en de Admiraal de Ruijterweg een nieuwe asfaltlaag en een deel van het fietspad krijgt een opknapbeurt.

Quote "Ik vind het heel fijn dat ze hier aan de slag zijn, want het is een heel gevaarlijk punt" voorbijganger

Naast de asfalteerwerkzaamheden worden ook de kruispunten zelf aangepakt. ''De kruispunten worden veiliger gemaakt, vooral voor het fietsverkeer'', aldus Meddens. En daar zijn buurtbewoners en voorbijgangers die we spreken erg opgelucht over. "Ik vind het heel fijn dat ze hier aan de slag zijn, want het is een heel gevaarlijk punt", vertelt de eigenaar van een kindercafé verderop in de straat. Een dame die haar hond uitlaat voegt hier aan toe: "Het is wel chaos hier, er gebeuren veel ongelukken, dus ik denk dat het beter is dat er naar gekeken wordt." Om de kruispunten op de Jan van Galenstraat veiliger te maken worden er aanpassingen gedaan om meer overzicht te creëren. Zo komt er een extra rijstrook voor autoverkeer dat rechtsaf wil afslaan.

Quote ''We hopen dat mensen een beetje begrip hebben voor de overlast'' bouwvakker rob

Rob, één van de bouwvakkers die we spreken, is enthousiast over zijn nieuwe klus. ''Het is hier fantastisch om te werken, leuke collega's dus het kan niet beter.'' Rob is zich wel bewust van de overlast die het werk kan veroorzaken. Zo is het een flink lawaai in de straat door alle machines. ''Mensen kunnen daardoor een beetje boos worden maar we hopen toch op een beetje begrip.''

Omleiding fiets- en autoverkeer De werkzaamheden hebben gevolgen voor weggebruikers en omwonenden. Fiets- en autoverkeer wordt omgeleid en ook voor het openbaar vervoer is een omleidingsroute. Woningen en winkels blijven wel altijd toegankelijk. De werkzaamheden zijn op maandagochtend 11 oktober klaar.