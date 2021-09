Altan Erdogan nieuwe hoofdredacteur AT5

Altan Erdogan wordt per 1 oktober de nieuwe hoofdredacteur van AT5. Erdogan is op dit moment hoofdredacteur en directeur van Folia en HvanA.

Erdogan (54) studeerde in 1991 af aan de School voor Journalistiek in Utrecht en werkte in zijn eerste jaren als verslaggever en eindredacteur voor het Haarlems Dagblad, Het Parool en de Volkskrant.

Daarna werd hij hoofdredacteur voor het weekblad Volkskrant Banen en later voor Nieuwe Revu. Nadat hij verschillende functies vervulde bij de VARA, werd hij in 2015 hoofdredacteur-directeur van het Amsterdamse universiteitsblad Folia. Drie jaar later werd onder zijn leiding het aparte online magazine voor de hogeschool HvanA opgezet.

"Positie van AT5 versterken"

Altan Erdogan: "AT5 is voor mij de onbetwiste nieuwszender in Amsterdam. Samen met de redactie en de directie wil ik de positie van AT5 verder versterken en spannende, verrassende journalistieke items gaan maken."

"We zochten een journalist in hart en nieren, iemand met een breed netwerk in Amsterdam en een boegbeeld voor AT5", aldus Robin Antonisse, voorzitter redactieraad. "Met Altan hebben wij dit in huis gehaald. De redactie kijkt uit naar de samenwerking met onze nieuwe hoofdredacteur."

Alphons Martens, directeur-bestuurder: "Voor AT5 is het belangrijk een zeer ervaren journalist aan het roer van de redactie te hebben staan, iemand met een sterke verbondenheid met Amsterdam en begrip voor wat er in de stad leeft en speelt en met Altan denken we die persoon gevonden te hebben. Ik heb er vertrouwen in dat Altan met de redactie kan gaan werken aan de toekomst van AT5 en met SALTO en partners in de stad de positie van de Publieke Omroep Amsterdam gaat versterken."

Traject

AT5 zat nadat Bart Barnas overstapte naar Avrotros in de zomer van 2017 zonder hoofdredacteur. Het vertrek van adjunct-hoofdredacteur Hélène Pronk dit voorjaar leidde tot onrust op de redactie. Na een mediationtraject hebben directie en de redactieraad gezocht naar een gezamenlijk gedragen hoofdredacteur en die gevonden in Altan Erdogan.