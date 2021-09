Amsterdam wil opkoopbescherming woningen het liefst stadsbreed invoeren

Het stadsbestuur geeft daarmee gehoor aan een oproep van een meerderheid van de gemeenteraad. Coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP riepen het stadsbestuur op om beleggers op de woningmarkt zo snel mogelijk buiten spel te zetten.

"Het liefst voeren we het voor de hele gemeente in, maar we zijn nog aan het onderzoeken of dit haalbaar is", aldus wethouder Rutger Groot Wassink (Bouwen en Wonen). Volgens de wetswijziging moeten gemeenten namelijk onderbouwen of en in welke buurten er door schaarste 'onevenwichtige en onrechtvaardige effecten optreden'.

Prijsgrens niet vastgelegd

In de wet is ook vastgelegd dat de bescherming alleen mag gelden voor goedkope en middeldure woningen, maar tot welke WOZ-waarde is niet vastgelegd. Die prijsgrens moeten gemeenten zelf bepalen en ook dat moet worden onderbouwd, aldus de Rijksoverheid.

"Wat betreft de prijsgrens is het de intentie om zoveel mogelijk woningen onder de opkoopbescherming te laten vallen. De gemeenteraad heeft namelijk de wens uitgesproken om de opkoopbescherming voor zoveel mogelijk huizen van toepassing te laten zijn. We onderzoeken of en hoe we dat kunnen regelen."

Woningen die onder de opkoopbescherming vallen en van eigenaar wisselen, mogen de eerste vier jaar niet worden verhuurd. Er zijn wel uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld voor ouders die een woning voor hun kinderen kopen. Net als woningen die voor de verkoop al minstens een half jaar werden verhuurd.

"Zo snel mogelijk invoeren"

Ook steden als Utrecht, Den Haag en Groningen zijn voornemens om de opkoopbescherming in te voeren, blijkt uit een rondgang van de NOS. Groot Wassink: "Er is hiervoor lang gelobbyd in Den Haag, we zijn heel blij dat de mogelijkheid er nu is. We willen de opkoopbescherming zo snel mogelijk invoeren. Daarin trekken we gezamenlijk op met de andere grote steden."

De zelfbewoningsplicht en de opkoopbescherming lijken erg op elkaar. Het verschil is dat bij een zelfbewoningsplicht de koper echt zelf in de woning moet gaan wonen. Bij de opkoopbescherming hoeft de koper niet per se zelf in de woning te gaan wonen, maar geldt bij aankoop een verbod op verhuur.