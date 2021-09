Recherche denkt dat getuigen zich uit angst niet melden rond bijtincident Zuidoost

De politie heeft nog geen enkele getuige gevonden van een ruzie waarbij een 29-jarige man door een hond werd gebeten aan de Wisseloord in Zuidoost. Het slachtoffer raakte daarbij ernstig gewond. De recherche heeft aanwijzingen dat getuigen zich uit vrees voor hun eigen veiligheid niet melden. De politie heeft daarom in de omgeving een matrixbord neergezet om getuigen aan te sporen zich anoniem te melden.

Het incident gebeurde op vrijdagavond 20 augustus. Tussen 23.00 en 00.00 uur zou het slachtoffer ter hoogte van de Stoutenburggracht ruzie hebben gekregen met drie personen. Eén van hen had een hond bij zich. Wie die drie personen zijn en waar de ruzie over ging, is niet bekend.

De man raakte ernstig gewond. Hij is inmiddels uit het ziekenhuis, maar heeft nog letsel in zijn gezicht. De politie zegt de hulp van het publiek hard nodig te hebben in de zaak, maar heeft aanwijzingen dat getuigen zich uit vrees voor hun eigen veiligheid niet melden. De politie geeft niet prijs om wat voor aanwijzingen het gaat.

Getuigen kunnen zich anoniem melden via M op 0800-7000. "Als getuigen dat ook niet durven, kunnen ze altijd een politiebureau inlopen en zeggen dat ze anoniem informatie willen geven. Daar zijn echt mogelijkheden voor", aldus een politiewoordvoerder.