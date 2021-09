Gedenksteen Nelson Mandela onthuld in Zuidoost: "De strijd is van iedereen"

In het Nelson Mandelapark in Zuidoost is het gedenkteken van Mandela onthult. Kunstenaar Mohau Modisakeng maakte het kunstwerk dat staat voor het gedachtegoed van Nelson Mandela. Ondere andere oud-profvoetballer Clarence Seedorf en burgemeester Halsema waren bij de onthulling aanwezig.

"Ik wilde een monument van Nelson Mandela maken dat anders is dan andere monumenten van hem. Ik wilde met het beeld ook andere mensen vertegenwoordigen", vertelt kunstenaar Mohau Modisakeng.

Oud-profvoetballer Clarence Seedorf liet in een toespraak weten dat de strijdt tegen de apartheid nog lang niet is gestreden. "Het gene wat vandaag nog steeds een probleem is in onze samenleving, is een probleem van iedereen. Apartheid was er en is er vandaag in andere vorm. En dat moet bestreden worden. Die strijd is van een ieder en ik denk dat dat een van de belangrijkste focuspunten is voor onze gemeenschap", aldus de voetballer.

Volgens burgemeester Halsema is het monument van grote betekenis voor de bewoners van Zuidoost. "Het is natuurlijk het symbool tegen racisme en uitsluiting. Maar het is ook een monument voor hoop. Ik denk dat Nelson Mandela in de loop van zijn leven een symbool voor hoop is geworden, omdat hij heeft laten zien met langdurig vreedzaam verzet de samenleving kan veranderen."