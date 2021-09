Brandbrief bewoners Van Eeghenstraat om sloop en nieuwbouw van drie panden

Ontstemd zijn ze, ruim honderd bewoners van de chique Van Eeghenstraat in Zuid. Na een eerder geslaagd protest tegen de sloop en nieuwbouw van drie panden, lijkt de eigenaar van drie andere panden iets verderop in de straat nu een vergunning te krijgen voor de bouw van zes luxe appartementen en een ondergronds parkeerdek. De omgevingsvergunning ligt nog op tafel, maar de sloopwerkzaamheden zijn al begonnen. En die moeten per direct stoppen, schrijven de bewoners in een brandbrief aan de gemeente.

De panden 70-72 aan de Van Eeghenstraat zijn drie aaneengeschakelde panden die in handen waren van de Postcodeloterij. Nu zijn de panden volgens het Kadaster eigendom van een trustfonds met een adres in Zwitserland. De eigenaar wil er zes luxe appartementen bouwen en een ondergrondse parkeergarage. Maar de buurt is fel tegen. Inmiddels hebben zo'n 120 buurtbewoners de handen ineengeslagen en een advocaat ingeschakeld. Een van die buurtbewoners is Jos Korver. "We zijn hier zeer recent mee geconfronteerd. Dat een projectontwikkelaar voornemens is de drie voormalige Postcodeloterij-panden neer te halen."

Eind augustus waren er twee inloopavonden in en rond de te slopen panden. Hier konden bewoners vragen stellen aan de aannemer, de projectontwikkelaar en architecten. Maar bouwtekeningen kreeg Korver niet te zien. Wel een impressie van wat er gaat komen. "We hebben het ontwerp gezien. Ja, daar kun je iets van vinden. Het is totaal andere bouw dan we hier nu hebben. Het monumentale karakter van de straat wordt daarmee toch onderbroken. Het gebouw dat is bedacht is heel modern. En ja, dat vind niet iedereen mooi."

Ook buurtbewoner Jeanne van Bruggen is niet te spreken over het ontwerp. "Wij willen dat de Van Eeghenstraat een prettige, 19-eeuwse straat blijft die een mooie historische uitstraling heeft."

Onderkeldering

De buurt is vooral bang dat de bouw van een ondergrondse parkeergarage voor ellende zorgt. En dat als de omgevingsvergunning wordt verstrekt, dat een precedent schept voor andere investeerders die onder de grond willen bouwen. Van Bruggen: "Het probleem met die onderkeldering is dat de waterstromen door alle onderkelderingen geblokkeerd worden. En dat er bij diverse verschillende weersomstandigheden wateroverlast of verschrikkelijke droogte zou kunnen komen. Wat voor veel huizen die op palen staan in de Van Eeghenstraat een groot probleem kan zijn."