Lil' Kleine vandaag voor de rechter vanwege mishandeling Rembrandtplein

Lil' Kleine moet zich vandaag verantwoorden voor de rechter in de zaak rond de mishandeling van een 28-jarige man in Club Oliva aan het Rembrandtplein. Hij is één van de drie verdachten.

Jorik Scholten, zoals de rapper heet, was volgens het Openbaar Ministerie (OM) betrokken bij de mishandeling die plaatsvond in de nacht van 6 op 7 december 2019. Hij zou samen met twee mannen van 49 en 51 jaar uit Boxtel het slachtoffer hebben mishandeld. Het slachtoffer zou zijn geduwd, geslagen en geschopt. Hij zou ook nog wat trappen hebben gehad toen hij al op de grond lag. Het OM gaat uit van 'mishandeling in vereniging'.

Scholten ontkent de mishandeling, zo laat zijn advocate Nienke Hoogervorst weten. Ze heeft bij de onderzoeksrechter verzoeken ingediend om het slachtoffer en een vriend van hem te horen.

In de rechtbank vindt vandaag de eerste openbare zitting in deze zaak plaats. Het gaat om een regiezitting, waarin de rechtbank wordt geïnformeerd over het onderzoek naar de mishandeling. Daarnaast worden eventuele verzoeken van de verdediging behandeld. De rapper is vandaag niet aanwezig tijdens de zitting.



De inhoudelijke behandeling is op 28 januari 2022.