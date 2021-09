Eerste vrouwenrechtswinkel van stad in Bos en Lommer: "Kunnen veel vrouwen goed gebruiken"

De opening werd verzorgd door Diversiteits-wethouder Rutger Groot Wassink (GroenLinks), de gemeente betaalt namelijk. De rechtswinkel is verder een initiatief van het Bureau Clara Wichmann en het Amsterdam Law Hub van de UvA. "Het is veiliger en laagdrempeliger voor vrouwen", licht de directeur van het Clara Wichmann, Anniek de Ruijter, toe. "Het juridisch advies komt van een groep studenten die ook echt onderwijs heeft gekregen in wat de specifieke issues kunnen zijn en hoe het recht, specifiek voor vrouwen, bepaalde problemen kan creëren."



Rechtenstudent Ramla Yussuf vertelt bijvoorbeeld over een casus waarin een echtscheiding mogelijk tot problemen voor iemands verblijfsvergunning leidt. Maar ook voor vragen over zwangerschapsverlof, huiselijk geweld of straatintimidatie staan de lijnen vanaf morgen open.

'Laagdrempelig'

Volgens De Ruijter kwam de behoefte aan een speciale rechtswinkel voor vrouwen steeds terug vanuit het vrouwennetwerk van de stad. Ook Miemoent El Fatih van de stichting Nisa for Nisa is blij met het initiatief: "Ik denk dat heel veel vrouwen dit als laagdrempelig iets wel kunnen gebruiken. Wij zijn een organisatie die niet aan hulpverlening doet, maar we krijgen die doelgroep wel. En dan is het gewoon fijn de vrouwen daarnaartoe te sturen waar ze ook dat veilige gevoel krijgen wat ze bij ons ook hebben."



Wethouder Groot Wassink wil, na West, dat er ook in alle anders stadsdelen een vrouwenrechtswinkel komt. Maar kun je als vrouw voor al deze zaken niet gewoon terecht bij de al bestaande, 'gewone' rechtswinkel? "Daar kun je inderdaad altijd gewoon naartoe", aldus Yussuf, "maar ik denk juist door die specialisatie die wij hebben dat vrouwen hier misschien sneller en beter geholpen kunnen worden."