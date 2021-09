Horeca Leidsebuurt en Warmoesstraat: "Wij blijven ook na middernacht open"

Horecaondernemers in de Leidsebuurt en Warmoesstraat zijn niet van plan om zich vanaf 25 september aan de door het kabinet opgelegde sluitingstijd van middernacht te houden. Volgens de ondernemers is het niet uit te leggen dat hun zaak in de avond wel veilig open kan, maar na middernacht niet meer.

"We gaan ons houden aan de 75 procent bezetting en we gaan de coronapas checken, maar waarom moeten we dan om twaalf uur dicht? De logica daarachter begrijpen we niet. De coronapas werkt om 23.30 uur wel en om 00.30 uur niet? Daar hebben wij geen begrip voor", aldus Giel Swaan, voorzitter van ondernemersvereniging BIZ Leidsebuurt.

Volgens Swaan zijn de ondernemers niet geholpen met een sluitingstijd om middernacht. "Dat heeft voor ons helemaal geen zin, de mensen gaan pas om 23.00 uur op stap." Hij benadrukt dat de overheidssteun per 1 oktober vervalt, waardoor de ondernemers hun omzetten hard nodig hebben.

Hoeveel ondernemers er precies aan de actie zullen meedoen, kan Swaan nog niet zeggen. "Er zijn bij de BIZ Leidseplein honderdvijftig ondernemers aangesloten, ik verwacht dat een groot deel meedoet." Hij zegt verder nog in gesprek te zijn met de ondernemersvereniging van het Rembrandtplein. "Maar we hopen uiteindelijk dat de hele stad meedoet."

Het kabinet maakte gisteren bekend dat discotheken en nachtclubs net als andere horecagelegenheden vanaf 25 september tot middernacht open mogen blijven en dat de anderhalvemetermaatregel wordt geschrapt.