Hoe effectief is nieuwe overheidscampagne in strijd tegen geweldsspiraal onder drillrappers?

"Het dragen van een niffie is echt niet wijs" of "drop je knife en doe wat met je life". Het zijn fragmenten uit de landelijke campagne van het Ministerie van Justitie en Veiligheid die deze week is gelanceerd. Doel is om bewapening onder jongeren tegen te gaan. Maar deskundigen, die met de doelgroep in aanraking komen, twijfelen over het nut ervan.

Hoewel de campagne voor alle jongeren in Nederland geldt is het evident dat de focus ligt op minderjarigen die zich aangetrokken voelen of behoren tot de drillrapscene. De afgelopen jaren vonden verschillende (dodelijke) steekincidenten plaats, waarbij rivaliserende drillrapgroepen elkaar te lijf gingen met kapmessen.

We leggen de (beeld)campagne voor aan strafrechtadvocaat Vito Shukrula en criminoloog Marijke Drogt. Beiden zijn niet echt onder de indruk van de filmpjes, voornamelijk omdat de overheid de straat probeert na te doen. "Het is gewoon niet echt stoer om te rappen over het juiste doen", zegt Shukrula.

"Die jongens zitten zo in een geweldsspiraal dat heel moeilijk te doorbreken is vanuit de overheidscampagne", vult Drogt aan. "Ik denk dat the overheid wel echt 'the least of their concerns is'. Zij leven in een eigen dimensie waarin gevaar is, waarin de ander de vijand is. Daar zit angst bij, daar zit heel veel identiteit bij. Die beïnvloeding moet van dichtbij komen, niet van grote afstand.

Maar er gebeurt meer dan alleen filmpjes, posters en een landelijke actie waarbij jongeren anoniem hun wapens kunnen inleveren op politiebureaus. Er wordt ook gewerkt aan een verkoopverbod van alle messen voor jongeren onder de 18 en het wordt strafbaar om straks nog met een steekwapen over straat te lopen.

Eenvoudig bestellen

Nu is het voor minderjarigen nog vrij eenvoudig om aan kapmessen, hakbijlen of andere grote steekwapens te komen. Volgens Shukrula worden die vooral online besteld, via AliExpress. "Je kan gewoon grote kapmessen bestellen. Zelfs voor omgerekend 15 euro. Daarmee kan je als klein jongetje al de straat op in Amsterdam."