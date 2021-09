Fietsers uit het niets aangevallen door agressieve man in Diemen

Meerdere fietsers zijn gisteravond mishandeld en bedreigd op de Overdiemerweg in Diemen. De man heeft uiteindelijk twee fietsen gestolen, hij wordt nog door de politie gezocht.

De mishandelingen vonden tussen 20.30 uur en 20.55 uur plaats, tussen de Muiderstraatweg en het spoorviaduct. "Het lijkt erop dat de verdachte willekeurig te werk is gegaan", laat de politie weten.

De man heeft in ieder geval een minderjarige jongen en een volwassen man mishandeld. Ook heeft hij een man bedreigd in dezelfde omgeving. Daarnaast heeft hij geweld tegen twee minderjarigen gebruikt en hun fietsen gestolen.

Ook die fietsen, een gele Batavus en blauwe Cortina, zijn nog niet gevonden. De politie vraagt getuigen zich te melden en heeft het signalement van de agressieve man verspreid. Hij heeft een blanke huidskleur, is kaal en had een rode schaafwond op zijn voorhoofd. De man droeg een wit of grijs shirt en leger-kisten.