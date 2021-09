Stad NL V Kwame en Emmanuel gaan de straat op om mensen te helpen

"Ons doel is om de minderbedeelden te helpen met hun primaire behoeften", is te lezen op de website van stichting The Rock Foundation. De liefdadigheidsinstelling werd in april 2018 opgericht door de vrienden Emmanuel O. Annim (25) en Kwame B. Agyeman (19). Stefano Homoet van Wij Zijn Amsterdam wil graag weten hoe en waarom Kwame en Emmanuel mensen in nood hulp bieden.

Kwame B. Agyeman (19) en Emmanuel O. Annim (25)

"Van huis uit zijn wij christelijk opgevoed, maar we misten de actie om de mensheid lief te hebben." Dat was de reden voor het tweetal om armen en mensen in nood te gaan ondersteunen. Emmanuel en Kwame besloten de straat op te gaan om hulp te bieden aan mensen die dat nodig hebben.

Quote "Op een schaal van 1 tot 10, geef ik ze een 10" Macmilan - geholpen door The rock foundation

"Wij hebben veel mooie dingen meegemaakt, maar het mooiste verhaal vond ik dat van Macmilan", zegt Kwame. Vorig jaar brandde het huis van Macmilan af. Dit kwam enorm hard aan. Macmilan en zijn familie hadden vrijwel niets meer. Tevergeefs probeerde hij geld in te zamelen voor de renovatie van zijn huis. Emmanuel en Kwame schoten Macmilan te hulp. Ze hielpen hem met kleding, voeding en gaven financiële steun. Sindsdien gaat het beter met Macmilan en zijn gezin.

"Op een schaal van 1 tot 10, geef ik ze een 10", klinkt het dankbaar uit de mond van Macmilan. "Zij hebben aan mij dingen gevraagd, ik zou niets aan hen vragen. Ik zou bijvoorbeeld nooit zelf vragen om eten, kleding noem maar op. Ze hebben mij daar echt bij geholpen." "Door donaties en support lukt het om anderen te helpen. Want wij zijn nog steeds een groep studenten, dus financieel hebben we het zelf ook niet heel breed", vertelt Kwame. Daarom zijn de heren van The Rock Foundation ook afhankelijk van financiële hulp voor hun stichting. "Onze oorsprong is het Christendom, maar iedereen kan zich bij ons aansluiten, zolang jij anderen puur wilt helpen."

De Omarmprijs beloont initiatieven die gelijke kansen creëren voor Amsterdammers én zich inzetten tegen armoede. Dit jaar is er ook een Omarmprijs Jong, speciaal voor jongeren die zich inzetten voor mensen met een krappe beurs. Ken jij een jongere die een goed initiatief heeft bedacht tegen armoede en een mooie prijs verdient? Nomineer jouw kandidaat dan hier voor de Omarmprijs Jong!