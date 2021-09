Ravage na plofkraak op geldautomaat in Noord

Door een plofkraak op een geldautomaat in de Sperwerlaan in Noord is afgelopen nacht een ravage ontstaan. De knal was in de wijde omgeving te horen.

Er is nog niemand aangehouden. Of en hoeveel er buit is gemaakt, is nog niet bekend. De politie doet vanochtend onderzoek in de straat.

De schade is groot: brokstukken liggen tot tientallen meters verderop in de straat en ruiten van omliggende panden zijn gesneuveld. Verder lagen er bankbiljetten uit de automaat op straat. Er is niemand gewond geraakt

Volgens omwonenden probeerden twee daders op een scooter te vluchten, maar omdat die niet startte gingen ze er te voet vandoor. Ze zouden via het Kraaienplein en de Havikslaan zijn gevlucht.