Ontmoetingen voor eenzame Amsterdammers: "Dingen die je normaal met je familie doet, die doe je hier."

In de Week tegen Eenzaamheid van 30 september tot en met 7 oktober staat ontmoeten centraal. Ruim 15 procent van de Amsterdammers voelt zich chronisch eenzaam. En 38 procent heeft regelmatig last van eenzame gevoelens. In verschillende buurten in Amsterdam zijn daarom zogenaamde Buurtcirkels. Een plek waar buurtgenoten met elkaar in contact kunnen komen. In het AT5-programma Amsterdam informeert spreken wij Dieter die hier regelmatig te vinden is.

Dieter Beenen

Dieter Beenen is één van de Amsterdammers die zich regelmatig eenzaam voelt. Vroeger had hij een rijk sociaal leven, maar door gezondheidsproblemen is hij in een neerwaartse spiraal beland. Zijn passie en werk, het repareren van vliegtuigmotoren, kan hij niet meer uitvoeren. Hij verliest veel vrienden en heeft nog maar weinig familie over. Het coronavirus maakt het nog moeilijker om nieuwe sociale contacten te vinden of onderhouden. Maar dan besluit Dieter in actie te komen. Met hulp van het buurtteam meldt hij zich aan voor een Buurtcirkel. Een plek waar buurtbewoners met elkaar afspreken en leuke activiteiten ondernemen. En dat blijkt van grote waarde. "het heeft heel veel gedaan", vertelt Dieter. "De mensen zijn vriendelijk en het is laagdrempelig. Ze nemen je op hoe je bent."

Bij de Buurtcirkel worden, naast het wekelijks afspreken in het buurthuis, verschillende activiteiten georganiseerd. "De eerste keer zijn we gezellig samen gaan eten en laatst zijn we gaan picknicken bij de Kruitmolen", vertelt Dieter over zijn eigen ervaringen. "Dingen die je normaal met je familie doet, die doe je hier." Voor mensen die het net als Dieter moeilijk vinden om actie te ondernemen heeft hij nog wel een tip: "Ga er op uit en kijk wat er in de buurt te doen is. Ik dacht ook dat het hoogdrempelig was, maar dat is het niet. Je bent altijd welkom!"

