Buurt boos over ramkraak Jan Evertsenstraat: "Verschrikkelijk"

Buurtbewoners reageren vanochtend geschrokken op de ramkraak die vanochtend vroeg plaatsvond in de Jan Evertsenstraat in West. "Verschrikkelijk. Ik hoop dat het voor hem goed afloopt met zijn verzekering."

De daders reden rond 04.30 uur met een bestelbus de pui van de herenboetiek binnen. Ze gingen er met dure kleding vandoor en lieten de bus achter. "Ik ben heel boos. Ik vind het heel erg voor de buurman", vertelt een winkelier uit de straat. Ze zegt bang te zijn dat het ook haar een keer kan overkomen.

"Het is flinke schade", reageert een buurtbewoner. "Het is niet te beschrijven." Een ander noemt een ramp. De daders gingen er op verschillende scooters vandoor, waaronder in ieder geval een driewielige motorscooter. De politie heeft nog niemand aangehouden.

De witte bestelbus waarmee de pui van de winkel werd geramd, werd in de nacht van 16 op 17 september gestolen op de Staalmeesterslaan in West ter hoogte van de flat met huisnummers vanaf 300.