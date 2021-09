Kunstreis Geert Groote College gaat alsnog door

Het Geert Groote College in Zuid organiseert toch wel een buitenlandse kunstreis. Dat heeft de school laten weten in een brief aan de ouders van de scholieren.

De middelbare school annuleerde de kunstreis eerder nog vanwege de coronamaatregelen. Leerlingen die niet zijn ingeënt zouden zich op de reis namelijk moeten laten testen. De verantwoordelijkheid om eventuele positief geteste leerlingen op reis in quarantaine te plaatsen, wilde de school niet dragen. Het leidde tot teleurgestelde reacties van leerlingen en hun ouders.

De kunstreis zou in eerste instantie negen dagen duren, maar er is nu gekozen voor vijf dagen. "De kans dat je vier dagen na een negatieve test toch positief test, is veel kleiner dan als daar anderhalve week (met verblijf in een groepsreis) tussen zit. Dit is een risico dat we als school willen nemen", schrijft het Geert Groote College in de brief.

Een van de ouders laat weten "ontzettend blij en opgelucht" te zijn dat de kunstreis alsnog door kan gaan.