Vermiste leguaan van anderhalve meter groot gevonden na Burgernet-actie

De politie vroeg bewoners van Nieuw-West vanavond uit te kijken naar een Leguaan, die in de omgeving van het Sape Kuiperplantsoen vermist is geraakt.

De oproep werd via Burgernet gedaan. De leguaan is bruin met oranje, heeft een groene baard en is 1.50 meter lang. "Mocht u de leguaan ergens zien lopen, belt u dan alstublieft met 112 om de locatie van het diertje door te geven", vroeg de politie.

Ongeveer een halfuur later kwam via Burgernet het bericht dat de leguaan gevonden was. "Iedereen bedankt voor het uitkijken."