Stad NL V De Straten herdenkt André Hazes in zijn geboortestraat

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag wandelen we door de Gerard Doustraat in de Pijp.

Omdat 23 september de sterfdag is van André Hazes bezoeken bij zijn geboortestraat. We gaan kijken hoe de muziek van de volkszanger de mensen nog verbindt, 17 jaar na dato. Allereerst spreken we Mouad, die elke dag zijn jeugd herleefd tijdens het wandelen in de Gerard Dou. Hij is acteur en kok, maar heeft sinds kort ook een eigen restaurant opgezet. Van jongs af aan is Mouad te vinden in de buurt en hij heeft de straat dan ook voor zijn ogen zien veranderen. Desalniettemin geniet Mouad nog steeds van zijn buren en de sfeer in de Gerard Dou. Het geeft hem een nostalgisch gevoel en daar haalt hij nog altijd zijn genoegen van de straat uit.

Mouad gaat mee naar de kapper verderop, waar hij een bekend gezicht is. Purcy is al 19 jaar trotse eigenaar van zijn zaak en geniet van het brede publiek dat hij de straat in trekt. Verschillende mensen van verschillende nationaliteiten weten de kapperszaak te vinden en de zaak heeft zich door de jaren heen dan ook ontwikkelt tot ontmoetingsplek. Purcy houdt de jongeren van de straat door hen het vak te leren.

Een Hazes aflevering in de Gerard Doustraat volstaat niet zonder een bezoek aan de enige echte Eddybar. Bart is daar elke week te vinden en haalt zijn kracht uit zijn bezoekjes daar. Hazes betekent ontzettend veel voor hem en meent dat iedereen wel iets met Hazes dient te hebben. “Er is voor elke situatie wel een nummer waar Hazes over gezongen heeft”. Hij deelt zijn passie dan ook graag met de wereld, en zingt ten slotte nog zijn persoonlijke favoriet met Mouad als achtergrondzanger.