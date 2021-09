Kroegen Leidsebuurt houden zich komende twee weken toch aan sluitingstijd

Kroegen in de Leidsebuurt en de Warmoesstraat gaan zich voorlopig toch houden aan de opgelegde sluitingstijd van middernacht. De horecaondernemers stellen hun protest na overleg met 'diverse belanghebbende partijen' met twee weken uit.

"Hiermee stellen wij een ultimatum zodat de meerderheid van de burgemeesters in het land, die het volgens de berichten in de pers ook niet eens zijn met de sluiting om 24 uur, Den Haag kunnen overtuigen om deze onzinnige maatregel zo spoedig mogelijk af te schaffen", aldus voorzitter Giel Swaan van BIZ Leidsebuurt.

Als er over twee weken de sluitingstijd niet van tafel is, willen de horecaondernemers hun protestactie alsnog voortzetten. Swaan: "Niet alleen ons voortbestaan als ondernemers komt in gevaar na het stoppen van de steun op 1 oktober, maar de veiligheid op straat komt een sluiting van alle horeca om 24 uur ook zeker niet ten goede." Hij vreest dat het uitgaanspubliek na middernacht nog niet naar huis wil.

De ondernemers hopen dat kroegbazen uit het hele land zich zullen aansluiten. "Hierbij roepen wij dan ook alle horeca in het land, die de logica van deze maatregel ook niet begrijpen, op om mee te doen op 9 oktober en dan de bezoekers niet om 24 uur naar buiten te sturen maar dit over te laten aan de autoriteiten."