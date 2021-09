Laatste fase herinrichting Bos en Lommerweg gaat van start

We zijn weer terug op de Bos en Lommerweg voor de laatste fase van de herinrichting. Autoverkeer richting het centrum tussen metrohalte De Vlugtlaan en de A10 is tijdelijk niet meer mogelijk. Omgevingsmanager Wilma van Leeuwen praat de makers van het AT5 programma Het Verkeer bij over de stand van zaken.

Terwijl de Bos en Lommerweg nu nog één groot, gapend gat is, moet het over een paar maanden een gemoedelijke stadsstraat zijn met veel groen. Naast de herinrichting gebeurt er nog meer in de straat vertelt omgevingsmanager Wilma van Leeuwen: "Als we de straat openmaken is het handig als we alles in een keer meenemen. Hier wordt het riool, gas en elektra vervangen. Daarnaast wordt er glasvezel aangelegd."

Gelukkig kunnen de buurtbewoners nog wel lachen en zijn ze over het algemeen te spreken over de werkzaamheden. "Ik ben er eigenlijk wel heel erg blij mee", vertelt een buurtbewoner die al twaalf jaar in de straat woont. Hij vervolgt: "Het gaat een hele mooie toevoeging worden aan de werkzaamheden die ze hier al hebben verricht." Voor de mensen die minder valide zijn kunnen de werkzaamheden zorgen voor wat ongemak. "Ik heb een invalidenwagentje en nu moet ik steeds omrijden. Het kost een heleboel tijd", aldus een mevrouw die een blokje omloopt met haar hond.

Fietsers en auto's omrijden Van 20 september tot en met 10 december is de zuidzijde van de Bos en Lommerweg (richting centrum) tussen metrohalte De Vlugtlaan en de A10 afgesloten. Autoverkeer wordt omgeleid via de Burgemeester De Vlugtlaan, Haarlemmerweg/S103 , Admiraal de Ruijterweg, Slotermeerlaan, Burgemeester Röellstraat, Jan van Galenstraat. Fietsers moeten omfietsen via de Erasmusgracht of de Wiltzanghlaan.