101Barz-host Rotjoch over rap Memphis Depay: ''Hij had wat te vertellen''

Op de vraag wat Rotjoch van de rap vond, antwoordt hij: ''Als je luistert naar de inhoud, had hij wat te vertellen. Maar ook qua woordspelingen, wat het belangrijkste ding is als MC. Hiphop-teksten schrijven is ook gewoon dichtkunst en ik denk dat hij dat aardig onder de knie heeft.''

De 101Barz-sessie van Memphis Depay werd, anders dan normaal, niet van tevoren aangekondigd. ''We hebben het hier niet over een standaard hiphopartiest, Memphis is toch echt een grote voetballer. Barcelona is een van de grootste clubs van de wereld - voor mij is Ajax de grootste club, maar dat ter zijde - het ook een beetje schokeffect, Memphis Depay, bij 101Barz.

Voor Rotjoch, presentator van hét hiphop-platform 101Barz, was de komst van Memphis in zijn studio geen complete verrassing. ''Ik denk dat Memphis zelf gewoon groot hiphopliefhebbers is, hij maakte altijd al muziek van jongs af aan. Natuurlijk is het voor elke hiphop artiest een soort van bucketlist-ding om bij 101Barz te komen.''

Privéleven

De spits van Barcelona en Nederland rapt normaliter voornamelijk in het Engels, maar in zijn 101Barz-sessie koos hij ervoor om grotendeels in het Nederlands te rappen. In zijn tekst is hij open over zijn privéleven. Zo rapt hij over zijn halfbroer Jeffrey, die in een tbs-kliniek belandde na een overval. ''Mijn broer weet niet eens meer wat buiten is.''

Ook uit hij kritiek op de voetbalmedia: ''Veronica Inside is never outside, proberen ons te kappen alsof we hout zijn.'' Rotjoch begrijpt dat hij zijn verhaal bij 101Barz deelt. ''Hij zou zijn verhaal nooit doen bij de voetbalmedia want die zou het alleen maar bekritiseren en naar de grond trappen. Wij respecteren gewoon het verhaal zoals hij het brengt.''