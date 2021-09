Bewoners ontruimde flat weer thuis: "Nog steeds een raadsel hoe kwik hier terecht kwam"

De bewoners die hun huis moesten verlaten aan de Insulindeweg in Oost zijn weer thuis. Gisteravond werd rond 19.30 uur in het trappenhuis op meerdere verdiepingen kwik gevonden, waarna het pand werd ontruimd.

Sommige bewoners zijn in een hotel opgevangen, anderen konden bij vrienden of familie terecht. Halsoverkop moesten zij hun woning uit vanwege de gevonden kwik. De bewoners werden met een ladderwagen uit hun woning gehaald. Een serieuze ingreep, maar bij kwik neemt de brandweer geen risico.

"Als je een druppel kwik op de grond laat vallen spat het uiteen in duizenden kleine bolletjes", aldus adviseur Gevaarlijke Stoffen van de brandweer Bart Koning. "Die bolletjes kunnen zich goed hechten aan kleding of schoenzolen. Als het in een woning terecht komt gaat het daar uitdampen en die damp vult de woning. Zo kun je langere tijd aan mogelijk schadelijke concentratie blootgesteld worden en dat willen we voorkomen."

Geen drugsafval

De politie heeft de zaak in onderzoek, want het is nog altijd onduidelijk hoe deze hoeveelheid

kwik in het trappenhuis terecht is gekomen. "Normaal zit kwik in thermometers en barometers", aldus Bart Koning. "Dit was echt een grote hoeveelheid. Een half tot vol drinkglas. Het is voor ons nog steeds een raadsel hoe dat hier terecht kwam. Wij weten ook dat het wordt gebruikt bij drugsproductie, maar daar zijn in dit geval geen aanwijzingen voor dat dat hier heeft plaatsgevonden."