Stad NL V Nominatie prijs Diversiteit in Bedrijf voor AT5's opleidingstraject Wij Zijn Amsterdam

Wij Zijn Amsterdam (WZA), het opleidingstraject voor journalistiek talent bij AT5, is genomineerd voor de Award Diversiteit in Bedrijf 2021. Dat heeft de organisatie, de Sociaal Economische Raad (SER), bekend gemaakt. Naast Wij Zijn Amsterdam zijn ook het MKB Rotterdam Rijnmond en Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg & Welzijn genomineerd.

Jonge Amsterdammers met cultureel diverse achtergronden en zonder journalistieke ervaring krijgen bij Wij Zijn Amsterdam de kans om het vak te leren. Zij volgen in kleine groepen een intensief trainingstraject met aandacht voor social media, cameragebruik, schrijven en monteren en krijgen les van verslaggevers, presentatoren en eindredacteuren over het journalistieke vak. AT5 is daarmee een springplank voor divers talent in de media. Een aantal deelnemers van Wij Zijn Amsterdam is inmiddels doorgestroomd naar de nieuwsredactie van AT5. Het project wordt gefinancierd met hulp van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ). Diversiteit in Bedrijf is onderdeel van de Sociaal Economische Raad. Dat is de belangrijkste adviesraad van de regering en het parlement op het gebied van sociaal-economische vraagstukken. De award wordt uitgereikt aan bedrijven die aangesloten zijn bij het charter diversiteit. In Europa hebben al twaalfduizend bedrijven dat charter ondertekend.

Quote "Nu heb ik er zelfs mijn baan van kunnen maken" Najim el Yarchouhi - ex-stagiair bij wij zijn amsterdam

Amsterdammer Najim el Yarchouhi is een van de eerste deelnemers van Wij Zijn Amsterdam. Daarna ging hij, via het project Versterking Lokale Journalistiek Door Samenwerking van de NOS, voor een jaar aan de slag bij AT5. "Ik ben blij dat wij écht de diversiteit kunnen laten zien zoals je die op de Amsterdamse straten kunt vinden. Ik ben daarom ook trots op het feit dat ik daar een steentje aan heb kunnen bijdragen. Nu heb ik er zelfs mijn baan van kunnen maken!"

Quote "We zouden heel graag doorgaan met Wij Zijn Amsterdam en doen er alles aan om daar middelen voor te vinden" menko arends - Interim adjunct hoofdredacteur AT5

Interim adjunct hoofdredacteur Menko Arends is trots op de nominatie: "Deze nominatie is een goed bewijs dat we op de juiste weg zijn. Amsterdam is de meest diverse stad van Nederland en die verhalen zie je terug in WZA. We zouden heel graag doorgaan met het project en doen er alles aan om daar te middelen voor te vinden. We hopen dat deze nominatie daarbij helpt."

Op Diversity Day, dit jaar op 5 oktober, maakt SER Diversiteit in Bedrijf de winnaars bekend van de Award Diversiteit in Bedrijf . Jaarlijks wordt de Award uitgereikt aan een mkb-bedrijf en een groot bedrijf. Vorig jaar won ABN Amro de Award Diversiteit in Bedrijf. En nog meer nominaties voor AT5. Deze week werd ook bekend dat at5.nl is genomineerd voor de de prijs website van het jaar in de categorie nieuws.