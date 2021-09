'Directeur Cornelius Haga Lyceum na nog geen jaar alweer weg'

Achmed Baâdoud is nog geen jaar na zijn aantreden alweer opgestapt als directeur van het Cornelius Haga Lyceum. Dat schijft Het Parool . Volgens de krant wilde het bestuur hem op non-actief zetten, waarna de oud-stadsdeelvoorzitter zijn conclusies trok.

Baâdoud trad vorig jaar oktober aan als opvolger van de toen opgestapte Rasit Bal. Hij moest de school, waar het al tijden onrustig is, in rustiger vaarwater zien te krijgen. Volgens de krant werd hij echter gisteren op het matje geroepen bij het bestuur omdat er een onderzoek liep naar klachten van ouders en personeelsleden. NRC berichtte eerder al over klachten van leerlingen.

Het is op meerdere vlakken onrustig rond de school. Oud-oprichter Soner Atasoy wilt terugkeren en is in een juridische strijd verwikkeld met de school. Het pand van de school werd eind vorig jaar beklad.