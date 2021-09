De Dijk krijgt onderscheiding voor "grote prestaties"

De band kreeg de munt met drie Andreaskruisen vanwege "hun invloed op de Nederlandse popmuziek en bijdrage aan het imago van Amsterdam als culturele hoofdstad". De Andreaspenning gaat naar mensen die "grote prestaties hebben verricht voor Amsterdam op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied" of vrijwilligers.

De Dijk trad sinds 1981 bijna 80 keer in Paradiso op. Bekende nummers zijn 'Bloedend hart', 'Mag het licht uit', 'Nergens goed voor', 'Als ze er niet is', 'Dansen op de vulkaan' en 'Niemand in de stad'. "Met hun Mokumse soul en Amsterdamse blues vieren ze het leven in de stad, en bezingen ze ook het leven in de nacht", laat de gemeente weten.