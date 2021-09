Politie zoekt drie tieners voor gewapende straatroof in Zuidoost

Drie tieners hebben zondagavond 26 september een automobilist met een vuurwapen en steekwapen bedreigd in de Kolfschotenstraat in Zuidoost. Ze gingen er daarna met zijn auto vandoor.

Het slachtoffer had zijn auto net geparkeerd en loopt via de onderdoorgang van de Kolfschoftenstraat richting de Kuilsenhofweg. Vlak na de onderdoorgang wordt de man van achteren belaagd en bedreigd met een vuurwapen en een mes. Hij wordt beroofd van zijn bezittingen, waaronder de sleutel van zijn zwarte Opel Astra. De daders nemen vervolgens zijn auto mee.

Even later lieten ze de auto leeg achter in de straat Kelbergen, vlakbij de Kolfschotenstraat. De politie heeft in de straat en in de omgeving naar de drie gezocht. Daarbij werd onder meer een politiehelikopter ingezet. Volgens buurtbewoners cirkelde die zo'n twintig tot dertig minuten boven de wijk. "Veel geluidsoverlast", liet een van hen weten.

Een politiewoordvoerder zegt dat er uiteindelijk niemand is gevonden. De recherche en Forensische Opsporing doen onderzoek. De auto wordt meegenomen, zodat er bij een politiebureau sporenonderzoek gedaan kan worden.

Signalementen

De politie is op zoek naar drie jongens tussen de 15 en de 17 jaar oud. Eén van de jongens had een lichte huidskleur, een slank postuur en was volledig in het zwart gekleed en had een capuchon op. De ander was ook licht getint en had ook een slank postuur. Hij is wel klein ongeveer 1.60 meter. Hij droeg een rood/zwarte jas, had een zwarte capuchon en standaard blauw wegwerp mondkapje op.

De derde verdachte had een normaal postuur en was wat langer, ongeveer 1.80 meter. Ook hij had een licht getinte huidskleur. Hij droeg een zwartje jas met grijze vlekken, had een zwarte muts met capuchon op en had kort rasta haar.

De politie vraagt getuigen zich te melden.