Douwe Bob annuleert tournee vanwege coronapas: "De discriminatie is te groot"

Zanger Douwe Bob heeft zijn landelijke tournee geannuleerd vanwege het coronatoegangsbewijs, dat liet de artiest via zijn Instagram weten. "Ik heb geen probleem met vaccinaties of met mensen die gevaccineerd zijn. Ik heb wel een groot probleem met dwang."

"Ik ga er niet aan mee doen. Dit is niet waarom ik muzikant ben geworden. Ik wil de mensen liefde geven en schoonheid brengen. Mooie dingen doen voor mensen en voor mezelf een leuke tijd hebben. Dit is het gewoon niet. De discriminatie is te groot", laat de zanger via de video weten.

Douwe Bob zou met zijn 'Born to Win. Born to Lose" theatertour door het land reizen en op 18 oktober in de Kleine Komedie staan.