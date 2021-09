Ajax vol vertrouwen richting duel met Besiktas: "Bij grote wedstrijden gaat de ploeg groeien"

Ajax hoopt morgenavond tegen Besiktas een mooi vervolg te geven aan de fantastische start in de Champions League. De ploeg van Erik ten Hag ontmoet een tegenstander die flink gehavend is door blessureleed. Miralem Pjanic, ex-speler van FC Barcelona, is een van de afwezigen. Ondanks dat denkt de trainer een sterke tegenstander te treffen, zei hij tijdens de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd.

Alles lijkt op z'n plek te vallen bij Ajax de laatste weken. In de competitie rijgt de ploeg de ene na de andere zege aan elkaar. Twee weken geleden was daar de droomstart in de Champions League. Sporting Portugal werd met 1-5 opgerold. De vergelijking in niveau met het successeizoen 2018-2019 is snel gemaakt. "Het is lastig om die vergelijking te maken", zegt Blind die destijds ook onderdeel van de selectie was. "Er zijn heel veel jongens vertrokken, maar ik denk dat we momenteel op de goede weg zijn. Je moet groeien in zo'n toernooi."

Ondanks het wervelende spel van de afgelopen weken probeert Erik ten Hag zijn ploeg scherp te houden. "De grote uitdagingen moeten nog komen, we zijn nu nog niet in topvorm", zegt de trainer. "Als er grotere wedstrijden komen gaat de ploeg groeien, Dat proces, daar hebben wij heel veel vertrouwen in."

Besiktas gehavend

Besiktas kende een slechte generale door in de competitie met 2-1 te verliezen van Altay. Er ontbreken momenteel nogal wat spelers in verband met blessures. Bekendste naam in dat rijtje is ex-speler van FC Barcelona Miralem Pjanic. "Ik heb even naar hun selectie gekeken en die is heel erg groot", zegt Ten Hag. "Ze hebben blessures,dat klopt. Maar ook zij zijn vol vertrouwen."



Ajax - Besiktas begint morgenavond om 18.45 uur in een uitverkochte Johan Cruijff Arena.