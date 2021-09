Studenten protesteren tegen nijpend tekort aan woningen voor internationale studenten

VU-studenten protesteren vanmiddag tegen het universiteitsbestuur, dat door studentenbond SRVU verantwoordelijk wordt gehouden voor het nijpende gebrek aan woningen voor internationale studenten. Veel internationale studenten zijn aangewezen op een hotelkamer of brengen de nacht door op een bank of luchtbed bij vrienden of kennissen. De demonstratie op de universiteitscampus begint om 16.00 uur.

SRVU neemt het de VU vooral kwalijk dat zij ieder jaar veel internationale studenten werven, terwijl bekend is dat door de heersende woningnood niet iedereen (snel) een woning kan vinden. Studenten die voor Amsterdam kiezen, komen daar vaak pas na aankomst achter, en moeten dan op zoek naar creatieve mogelijkheden om een (kortere of langere) periode te overbruggen.

Studente Salma Bel Lahdab weet uit ervaring hoe het is om geen woning te hebben. Ze is al vier maanden op zoek naar een woning en logeert nu bij een kennis. "Het is superfrustrerend." Ze kan nog een maand bij haar kennis blijven, maar daarna moet ze iets anders hebben gevonden.

Behalve het gebrek aan geschikte woningen speelt ook discriminatie een rol in de moeizame zoektocht van internationale studenten naar woonruimte, vertelt student Bel Lahdab. "Facebook-advertenties zijn vaak in het Nederlands of er wordt specifiek om Nederlanders gevraagd. Of je reageert, maar je krijgt geen reactie terug. Ik vind het raar."

Met het initiatief No Room For Us stimuleert de studentenbond om internationale studenten mét een woning, studenten zonder woning voor een periode van maximaal twee maanden onderdak te bieden.

#noroomforus students protest ⁦ @VUamsterdam ⁩ is going to start soon! ⁦ @srvubond ⁩ . More victims of the housing crisis and of higher education underfunding ⁦ @WOinActieVU ⁩ ⁦ @woonopstand ⁩ ⁦ @advalvas_vu ⁩ pic.twitter.com/lGOdfJ0hyI

Reactie van de woordvoerder, Wessel Agterhof, van de Vrije Universiteit

"Gisteren zijn we met elkaar in gesprek geweest en heeft de studentenbond haar zorgen geuit. Wij erkennen het probleem en wij vinden ook dat de communicatie naar de internationale studenten wel wat beter kan. We zijn helder over de kansen op een kamer in de hoofdstad, maar dat kunnen we in een vroeger stadium en dwingerder kenbaar maken. We gaan kijken hoe dat het beste kan."

"Gister hebben wij samen met andere universiteiten een handtekening onder een plan voor een studentenwoningcampus gezet. Maar er moet meer komen. Ook zou het goed zijn als de woningnood in de gemeenteraadsverkiezingen een belangrijk item wordt. Wij trekken samen met de studentenbond op om dit voor elkaar te krijgen."

Over discriminatie richting de internationale studenten: "Dat kan natuurlijk niet en als wij dat signaleren dan gaan we in gesprek met DUO of een andere speler. Daar wordt wel naar geluisterd."

Dat de SRVU Bond vandaag alsnog protesteert na het gesprek van gisteren, begrijpt Agterhof. "Het probleem is niet opgelost en ze willen aandacht voor het onderwerp. Wij zien onszelf niet als veroorzaker van het probleem, maar wij doen er alles aan wat we kunnen om ervoor te zorgen dat er meer studentenwoningen komen."