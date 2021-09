Drietal slaat restaurant in de Pijp kort en klein na voorval met serveerster

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 bewakingsbeelden vrijgegeven van een restaurant aan de Albert Cuypstraat waar begin juli drie mannen volledig door het lint gaan. Na een voorval tussen een serveerster en de verdachten slaat de vlam in de pan. Het drietal, waarvan de politie een verdachte heeft aangehouden, mishandelt een 59-jarige man die daar mogelijk blijvend letsel aan overhoudt.

Op bewakingsbeelden is te zien dat het aardig druk is in het restaurant op zaterdag 3 juli. "Na de woordenwisseling met de serveerster ontstaat er totale chaos in het restaurant. Diverse mensen raken gewond en veel gasten rennen zonder te betalen naar buiten, vermoedelijk uit de angst om zelf slachtoffer te worden", aldus Marijke Stor van de politie Amsterdam.

"Het is bizar hoe de mannen het hele restaurant in paniek en geweld weten onder te dompelen"

Op de beelden is te zien hoe een 59-jarige man flink wordt toegetakeld door de verdachten. Een van de mannen beweegt zijn rechterarm naar achteren en geeft hem een harde vuistslag. Het slachtoffer heeft moeite om te blijven staan en zakt door z'n knieën.

Daarna komt de man die al aangehouden is in beeld. Hij geeft het slachtoffer een forse schop tegen zijn bovenlichaam. Als hij weer opgekrabbeld is, komt de andere verdachte in beeld, hij geeft de 59-jarige man nog een vuistslag in zijn gezicht. De man valt achterover en blijft stil liggen. Omstanders ontfermen zich vervolgens over de man.

"Het is bizar hoe de mannen zo plotseling het hele restaurant in paniek en geweld weten onder te dompelen. Het 59-jarige slachtoffer heeft mogelijk blijvend letsel en er is ook sprake van aanzienlijke financiële schade voor het restaurant", besluit Stor. Buiten gaat het geweld nog even verder. Op beelden is te zien hoe een van de verdachte met gestrekt been een trap tegen het gezicht van een medewerker geeft. Daarna verdwijnen ze uit beeld.