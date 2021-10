Stad NL V Rondleiding in museum voor mensen met visuele beperking: "Mensen vinden het heel bijzonder"

Het is de week van de Toegankelijkheid. Deze week wordt in Amsterdam aandacht gevraagd voor toegankelijkheid van onder andere culturele instellingen. Zo kan iedereen genieten van kunst en cultuur. Het AT5-programma Amsterdam Informeert volgt samen met Fenna Corstanje een rondleiding voor slechtzienden en blinden in Museum Van Loon.

Aangekomen bij Museum Van Loon neemt conservator Tristan Schiff mevrouw Corstanje gelijk mee aan zijn arm voor de tour. Trots vertelt Schiff over de speciaal ingerichte rondleiding: "Wij willen graag open zijn voor zoveel mogelijk mensen, dus ook voor mensen met een visuele beperking." Volgens conservator Schiff is Museum van Loon hier dan ook uiterst geschikt voor. "Mensen kunnen toegepaste kunst ervaren door er aan te voelen of door even op een stoeltje te gaan zitten, dat maakt dit historische huis de ideale plek".

Het betekent veel voor Fenna, die zelf blind is, dat het museum rondleidingen organiseert voor mensen met een visuele beperking. "Even op een stoeltje zitten, stoffen aanraken, het beleven. Dat is heel belangrijk, want een schilderij zegt mij natuurlijk helemaal niks." "Normaal mag je nergens aan zitten in musea, maar voor blinden en slechtzienden maken wij graag een uitzondering", vertelt Schiff. Bezoekers reageren er dan ook erg positief op. "Mensen vinden het heel bijzonder."

"Eigenlijk moet elk museum of evenement toegankelijk zijn voor mensen met een beperking", vertelt Fenna. Gelukkig is er volgens haar wel steeds meer beschikbaar: "Zeker in Amsterdam zijn ze daar heel druk mee bezig. Maar eigenlijk zouden we het veel fijner vinden als het 'gewoon' gaat worden."

Kijk voor meer informatie op: amsterdam.nl/weekvandetoegankelijkheid