Grote werkgevers verbinden zich aan Masterplan Zuidoost voor betere toekomst jongeren

Met de werkgevers worden afspraken gemaakt hoe ze kunnen helpen de leefbaarheid van het gebied te verbeteren. Gehoopt wordt dat de samenwerking ertoe leidt dat de bewoners en grote bedrijven elkaar beter leren kennen en van elkaars ervaring en expertise gebruik kunnen maken.

Masterplan Zuidoost

Begin dit jaar werd het Masterplan Zuidoost gelanceerd. Amsterdam gaat tot en met 2040 ruim 446 miljoen euro investeren in het stadsdeel. Het actieplan is met name gericht op jongeren die opgroeien in Zuidoost. Naast eerder genoemde werkgevers leveren ook het Amsterdam UMC, Ziggo Dome, AFAS Live, Vattenfall en ROCvA een bijdrage.

Het AT5-panel vroeg eerder aan ruim 1200 bewoners van Zuidoost hoe zij zelf aankijken tegen onderwerpen als veiligheid in hun buurt. Bewoners voelen zich met name in de avonduren onveilig op straat, donkere of afgelegen plekken worden vaak vermeden.

Ook het wapenbezit onder jongeren werd veel genoemd. De laatste maanden vinden in het stadsdeel veel gewapende incidenten plaats waar jongeren bij betrokken zijn. De politie liet vorig jaar nog weten dat in Zuidoost relatief veel jongeren betrapt worden op het bezit van wapens.