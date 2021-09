Omarmprijs 2021: Sonja kookt voor Noord

Tachtig tot honderd maaltijden per week klinkt misschien als een flinke klus, maar daar draait Sonja haar hand niet voor om. Haar vader is kok geweest in het leger en van hem heeft ze geleerd om grote hoeveelheden eten te koken. Nadat het eten in bakjes is geschept en is ingeladen in de rode Canta van bezorger Johan, is het tijd om de wachtende Noorderlingen van hun maaltijd te voorzien.