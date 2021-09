Stad NL V De Straten in de Uiterwaardenstraat: “Zoals ik geleefd heb, heb je je hele leven inspiratie”

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we in de Uiterwaardenstraat in de Rivierenbuurt. Let op: deze aflevering bevat expliciete beelden.

De Uiterwaardenstraat is één van de langste straten van Amsterdam. Fietsenmaker George Kallee heeft hier al sinds 1985 zijn zaak zitten. Deze vakman geeft de buurt kleur met zijn public library en moderne kunst.

Bert Esselink is geen historicus, maar schreef wel een indrukwekkend naslagwerk over de Rivierenbuurt: De Rivierenbuurt. Honderd jaar schoonheid & schuld. Wat blijkt? In de Rivierenbuurt is genoeg gebeurd om meer dan 300 pagina’s te vullen. Want wie had gedacht dat Michael Jackson, Jan Wolkers en Audrey Hepburn allen een link hebben met de Rivierenbuurt?

We eindigen bij de Nachtschilder van Amsterdam, Paul van Groningen. Zijn wilde nachtleven van weleer heeft hij ingeruild voor nachtbraken achter de schildersezel. Hij verwerkt herinneringen aan zijn escapades in kleurrijke en expliciete/erotische creaties die hij zelf omschrijft als ‘Love-Art’. Hij leidt ons rond door zijn privé-galerie en atelier.