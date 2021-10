Stad NL V Werkzaamheden op de Jan Vroegopsingel: "De huidige weg was aan het einde van zijn levensduur"

De werkzaamheden zijn van start gegaan op de Jan Vroegopsingel en de Ouderkerkerdijk. Het asfalt wordt vernieuwd en tegelijkertijd wordt de dijk aangepakt. Bestemmingsverkeer kan over een tijdelijke rijweg rijden.

Het is maar goed dat de dijk verstevigd wordt, want de regen valt met bakken uit de hemel als de makers van het AT5 programma Het Verkeer aankomen op de Jan Vroegopsingel. Het zandpad is veranderd in een waar modderpad en over het asfalt ligt een dikke laag water. Maar weer of geen weer, de werkzaamheden moeten gewoon op tijd worden afgerond dus de bouwvakkers ploeteren gestaag door. Dat het tijd was om nieuw asfalt aan te leggen blijkt wel als wij uitvoerder Bill van Horick spreken: "De huidige weg was aan het einde van zijn levensduur." En omdat de werkmannen toch al bezig zijn met het asfalt, pakken ze ook gelijk de dijk aan. "Tegen de dijk aan maken wij een kleipakket van stevige klei, zodat de dijk niet kan overstromen", aldus de uitvoerder.

Quote "Ik wil natuurlijk niet dat ons kikkerlandje overstroomt" voorbijganger

"Òh? Nou, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Ik wil natuurlijk niet dat ons kikkerlandje overstroomt. Lopen we gevaar?", vraagt een voorbijrijdende jongen op cynische toon. Een hardloper ziet wel heil in de opknapbeurt van de dijk: "Misschien kan het een mooie vlakke weg worden voor fietsers en hardlopen. Het is nu best hobbelig allemaal."

Verkeer wordt omgeleid Het fietsverkeer wordt omgeleid langs het viaduct over de A2 en komt via het viaduct over de A10 weer terug op de huidige route. Auto's kunnen over een tijdelijke rijbaan. Voetgangers kunnen om de werkzaamheden heen lopen. De werkzaamheden zijn in maart 2022 klaar.

