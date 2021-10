Stad NL V De 'havermelkelite' doet aan yoga en luistert podcasts: ''Beetje gênant als je nog koemelk bestelt''

Begin je de dag het liefst met yoga en luister je graag een podcast op de fiets? Drink je cappuccino's uitsluitend met plantaardige melk en schuif je graag aan bij de nieuwe, hippe restaurants in Amsterdam? Dan behoor je volgens Jonas Kooyman, het gezicht achter Instagram-account 'havermelkelite', waarschijnlijk tot de nieuwe upper class. Kiki Bosman duikt voor Wij Zijn Amsterdam in het fenomeen.

Spiegel voorhouden Als journalist is Jonas gefascineerd door de tijdgeest. Want, schrijft hij in een van zijn nieuwsbrieven, hoe we leven zegt iets over de tijd waarin we leven. Toen er Biro's door zijn straat reden, er sportlesjes in clubs werden georganiseerd en iedereen om hem heen havermelk ging drinken wist hij: Amsterdam is aan het veranderen. ''Ik dacht echt: 'wat is er aan de hand.' Dus om iedereen een spiegel voor te houden heb ik dat account opgericht.''

De clichés over het leven van een havermelk-drinkende randstedeling wordt door velen herkend. Op Jonas' Instagram, maar ook op straat. ''Als het maar plantaardig is, dan drink ik het wel'', zegt een voorbijganger op de Albert Cuyp. Een ander geeft toe: ''Ik kan mijn dag eigenlijk niet doorkomen zonder havermelkcappu.'' Ook de man achter het koffiestandje herkent de trend: ''Iedereen in Amsterdam drinkt havermelk en eet vegetarisch'', zegt hij.

Quote ''De grote havermelkschaarste, iedereen had het erover'' jonas kooyman

Voor het milieu Ook Najib Amhali, die toevallig in de favoriete koffiezaak van Jonas Kooyman staat, belooft snel over te schakelen naar havermelk. Dat is immers beter voor het milieu, en dat is precies waar mensen uit de havermelk-elite zich druk om maken. ''Waar vroeger mensen hun status uitdrukte met een hele dure auto of merktas, drukken mensen nu hun status uit met hun levensstijl", aldus Jonas. Geen dure designer bags dus, maar een katoenen tasje en papieren beker met 'havercino' erin. Havermelk is tegenwoordig zelfs zo populair, dat er laatst een tekort ontstond. ''Deze zomer was er echt paniek in Amsterdam, de grote havermelkschaarste, iedereen had het erover'', zegt Jonas.

Superieur? Het klinkt een beetje superieur, de havermelkelite, maar volgens Jonas zit er ook een beetje een treurige kant aan. ''De middenklasse in de stad is eigenlijk aan het afbrokkelen en ik heb het idee dat jonge mensen, millennials, eigenlijk een soort toneelstukje opvoeren, ze houden de schijn op. Een vast contract, een eigen koophuis, het ligt steeds verder buiten bereik. Maar met deze levensstijl stralen ze uit: kijk ik ben heel succesvol, want ik doe dit, dat en dat, maar eigenlijk is het ook een beetje treurig.'' Ook zegt hij: ''Ik zou het heel jammer vinden als Amsterdam straks een stad is met alleen maar yuppen die precies hetzelfde leven, dus ik hoop op een gegeven moment ook op een soort van tegencultuur.''