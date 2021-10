Stad NL V Opklapbare bank al anderhalve maand op slot in centrum: "Het is een mysterie"

Bewoners aan de Nieuwe houttuinen in het centrum balen dat zij "niet lekker kunnen zitten bij het speeltuintje," want er staat een houten bank van de gemeente op slot.

De buurt zegt dat het bankje onaangekondigd verscheen. "Ik dacht, nou mooi opgeklapt. Dat is handig. Dan kun je het ook openklappen. Maar er zit een slot op. En niemand heeft een sleutel. Het is een mysterie." De gemeente laat in een reactie weten dat "deze bankjes her en der in de stad staan uitgeklapt. Aan het eind van de dag worden ze weer ingeklapt door het stadsdeel." Meerdere bewoners aan de Nieuwe houttuinen merken daar niets van en hebben bij de gemeente aangeklopt. "Ze zeiden dat het was 'uitgezet' en dat er gauw iemand zou komen."

Veel bewoners hopen elke ochtend dat het bankje alsnog wordt uitgeklapt, maar dat is tot nu toe dus niet gebeurd. "Nu begreep ik van de gebiedsmakelaar dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt de sleutel hebben en de bank in- en uit zouden klappen. Daar wachten we nog steeds op," aldus een bewoonster. De gebiedsregisseur van de gemeente, Matthew Eelman, schrijft in een reactie dat het sociale werkbedrijf Pantar de sleutel van het bankje heeft. De gemeente heeft hen al eerder gevraagd om de bank van het slot te halen.

De grote vraag is ook waarom er überhaupt een slot op de bankjes moet worden gezet. De gemeente heeft ook daar een antwoord op: "Ze staan met name op plaatsen waar veel overlast wordt ervaren in de late avond uren van daklozen en hangjongeren. Bewoners hebben geen sleutel." Verschillende bewoners aan de Nieuwe houttuinen willen graag een sleutel. "Ik ben gepensioneerd, geef mij een sleutel en ik zet hem iedere dag zonder probleem open en dicht," aldus een van de Amsterdammers. "Nu is het bankje dat op slot staat een mooi kunstwerk, maar we kunnen er niet op zitten."