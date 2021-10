Amsterdamse TCS marathon: "Ik vind het een van de leukste evenementen van Amsterdam"

De TCS Amsterdam Marathon wordt komend weekend, na een jaar afwezigheid, door zo'n 31.000 hardlopers gelopen. De route van de marathon loopt door de hele stad en begint en eindigt in het Olympisch Stadion. De makers van het AT5-programma Het Verkeer spreken eventmanager Jan-Willem Mijderwijk over de voorbereidingen en over de gevolgen voor het verkeer.

AT5

"We staan hier in het Olympisch Stadion, dé plek voor de start en finish van de marathon. En die gaat door, maar wel met een paar kleine veranderingen. Zo moeten de mensen in het stadion een QR code laten zien en de mensen langs de lijn moeten zich zo veel mogelijk verspreiden", vertelt eventmanager Willem Mijderwijk met een grote glimlach op zijn gezicht. De marathon zal voor veel Amsterdammers gevolgen hebben. "Langs het gehele parcours worden parkeervakken en straten afgesloten. Drie kwartier voor het begin van de marathon mogen er geen auto's meer rijden langs het parcours", vertelt Mijderwijk die daarmee de veiligheid van de lopers wil waarborgen.

Parcours TCS Marathon Amsterdam

Quote "Je moet die dag niet de auto willen pakken, maar het is altijd leuk dus zo erg is dat niet" buurtbewoner

Rennen voor kankeronderzoek De TCS Marathon is één van de eerste hardloopwedstrijden waarbij er weer geld kan worden opgehaald. Maar liefst 600 deelnemers rennen de marathon om zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF kankerbestrijding. Vanwege corona heeft maar liefst 90% van onderzoek naar kanker vertraging opgelopen. Linda Sumner, Woordvoerder van het KWF, vertelt trots: "Met de zeshonderd mensen die in actie komen voor KWF is nu al 400.000 euro opgehaald voor het Cancer Centre in Amsterdam. Al die mensen rennen met hun eigen verhaal, en het is fantastisch dat ze dat voor kankeronderzoek willen doen." Het geld dat wordt opgehaald gaat rechtstreeks naar onderzoek naar kanker in het Amsterdam UMC.

Buurtbewoners De buurt verheugt zich ondanks enig hinder enorm op de festiviteiten die de marathon met zich meebrengt. "Ik vind het een van de leukste evenementen van Amsterdam. Je ziet de hele stad, je kunt het leuk volgen en het enthousiasme spat er vanaf. Geweldig", vertelt een buurtbewoonster. Een man die al zijn hele leven in deze buurt woont vult aan: "Het is altijd heel druk tijdens het weekend van de marathon. Je moet de auto dan niet willen pakken, maar het is altijd zo leuk dat het niet erg is.

Kijk voor meer informatie op: amsterdam.nl/wegwerkzaamheden