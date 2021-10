30 jaar cel voor moord op Derk Wiersum: "Moet anderen weerhouden te fungeren als hitman"

"Elke moord is erg, maar deze huurmoord op een advocaat, een dienaar van de rechtsstaat is nog erger", vertelt persrechter Linde Dolfing na afloop van de zitting waarop de voorzitter van de rechtbank in het bijzijn van Giërmo B en Moreno B. het vonnis voorlas.

Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist, maar is toch tevreden: "Omdat het gaat om de hoogste tijdelijke gevangenisstraf die is opgelegd, 30 jaar", zegt persofficier Mara van den Berg. "Dat is een mooi resultaat als je inderdaad kijkt naar de jurisprudentie waarbij het gaat om een enkelvoudige moord, dus wat dat betreft is het Openbaar Ministerie tevreden."

De rechter woog daarin ook mee dat beide daders weliswaar een lang strafblad hebben, maar nog niet waren veroordeeld voor "een levensdelict". Gerald Roethof, advocaat van Moreno B., is minder te spreken over het vonnis: "Ik ging voor vrijspraak en ik sta nog steeds achter de standpunten die toen naar voren zijn gebracht, namelijk dat met dit dossier en met dit 'bewijs' niet gekomen mag worden tot een bewezenverklaring."

Schutter

De rechtbank kon op basis van dat dossier niet vaststellen wie nu op 18 september 2019 de trekker overhaalde en wie de vluchtauto bestuurde, maar dat maakt voor de strafmaat niet uit. Dolfing: "Deze mannen hebben met zijn tweeën deze daad uitgevoerd en wie degene is geweest die uiteindelijk heeft geschoten is voor de strafwaardigheid niet relevant."



Naar het motief van de twee mannen blijft het voor de rechtbank gissen, ook omdat ze zich tijdens het proces op hun zwijgrecht beriepen. Wel bleek dat zij in de voorbereiding zich ervan hadden vergewist dat Wiersum strafrechtadvocaat was. "Uit het dossier is niet gebleken dat deze moord is gepleegd omdat Derk Wiersum de advocaat van kroongetuige Nabil B. was. Beide mannen hebben niet willen verklaren over het motief. En de rechtbank zegt dat het enige denkbare motief geldelijk gewin is", aldus de persrechter.



Moreno B. en Giërmo B. hebben twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan. Ook het OM neemt dat nog in overweging. Ondertussen is het onderzoek naar de opdrachtgevers van de moord nog gaande.