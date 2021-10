Stad NL V Energiecoaches niet aan te slepen: "Het is een pleister op de wonde"

Vanaf het moment dat bekend werd dat de energieprijzen door het plafond zullen gaan is de vraag naar zogenaamde energiecoaches enorm toegenomen. Een energiecoach komt bij de mensen thuis om besparingsadviezen te geven. Eva Bollen uit Noord leeft van een Wajong-uitkering en kreeg bericht dat haar energierekening vanaf volgend jaar bijna twee keer duurder wordt. Dus elke tip om te besparen is meer dan welkom. Al is zo'n energiecoach volgens Eva niet meer 'dan een pleister op de wonde'.

'Verwarming laag en een dikke trui aantrekken, kraan uit tussen het handen wassen door, de gordijnen zoveel mogelijk dicht (zorg wel dat ze niet voor de radiatoren hangen)'. Eva hoort gedwee de adviezen van energiecoach Bart Pothoven aan. Alleen met de gordijnen dicht heeft ze wat moeite: "Ik wil ook wel wat kunnen zien."

Quote "Met een uitkering is zo'n energierekening niet te betalen" Eva bollen uit amsterdam-noord

Vorige week waren we ook bij Eva op bezoek. Ze leeft van een Wajong-uitkering en houdt met aftrek van de vaste lasten zo'n vierhonderd euro over. Eva schrok zich kapot toen ze hoorde hoeveel ze volgend jaar moet gaan betalen aan gas en licht. Bijna 250 euro per maand, het dubbele van wat ze nu kwijt is. "Met een uitkering is zo'n energierekening niet te betalen."

Pleister op de wonde Eva is blij met de adviezen van energiecoach Bart, maar veel meer dan een pleister op de wonde is het volgens haar niet. Het echte probleem is volgens Eva het achterstallig onderhoud door wooncorporaties en particuliere verhuurders. "ik heb mazzel, want hier wordt gerenoveerd volgend jaar. Maar er zijn zoveel duizenden Amsterdammers die in niet geïsoleerde huizen zitten."

Energiecoach Bart op bezoek bij Eva

Energiecoach Bart weet zelf ook wel dat hij niet de oplossing is voor het probleem. Niet meer dan die pleister op de wonde. "Maar ik kan voorkomen dat je nieuwe wonden krijgt. Door je te wijzen op gedrag. Het gedrag van mensen heeft zeker zoveel invloed op het energiegebruik als de isolatie van de woning. En dat kan honderden euro's per jaar schelen."

Amsterdammers kunnen via stichting !WOON vragen om een bezoekje van Bart, of een van zijn collega's. En nu bekend is dat de energieprijzen over de kop gaan staat de telefoon roodgloeiend. Vorige week waren er bijna negentig aanvragen. Een maand terug waren dat er iets meer dan tien. Bart is trouwens - net als alle andere energiecoaches - vrijwilliger. "En we kunnen nog wel wat extra mensen gebruiken."