De Straten in de Czaar Peterstraat... in Zaandam

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad… En ver daarbuiten. Vandaag leidt stagiair Nina Redouan rond door het centrum van buurstad Zaandam, dat met de migratie van een groeiend aantal Amsterdammers steeds meer op een buitenwijk van Mokum begint te lijken.

Zaandam en Amsterdam hebben een gedeelde geschiedenis als het op Tsaar Peter de Grote aankomt. De Rus bezocht in 1697 beide steden op zijn tocht door Europa. Hij verbleef vier maanden op de Oostenburg in Amsterdam en logeerde acht dagen in een huisje in Zaandam. In die ene lange week maakte hij zoveel indruk op de Zaankanters dat er nu een gehele Russische buurt is in het centrum van het stadje.

We beginnen op de Zaanse versie van de Dam, waar tsaar Peter midden op het plein een boot staat te bouwen. Hier vertelt Nina, import-Amsterdammer sinds 2017, waarom we vandaag in haar geboortestad zijn en wat de tsaar voor de geschiedenis van Zaandam betekent.

Vanaf de Dam lopen we naar het huis van de tsaar op de Krimp. Hier ontmoeten we Farida, beheerder en conservator van het Czaar Peterhuisje. Ze is zelf Russische van origine en woont ondertussen al zo'n 25 jaar in Nederland. Farida vertelt over de 'czaar' en zijn verblijf in zowel Zaan- als Amsterdam. Hij kon een hoop, maar Farida moet zeggen dat hij "een waardeloze tandarts" was. Tot slot geeft ze ons nog even een lesje Russische taal.

Op de Zaanse Czaar Peterstraat, om de hoek bij het huisje, woont Kees. Geboren en getogen in de Transvaalbuurt in Oost, niet zo lang geleden verhuisd naar Zaandam. Kees heeft bijna zijn hele leven bij natuurkundig instituut NIKHEF gewerkt. In de begindagen van het internet werd hij hier bij toeval de vierde webmaster van de wereld. Hij vertelt waarom hij, net zoals veel andere Amsterdammers, de hoofdstad verliet voor Zaandam.