Grootste nachtmerrie voor een dj: de dag voor ADE je USB-sticks verliezen

Hij heeft er zelfs een beloning voor over. "Dat klinkt gek; een beloning voor het stelen van mijn spullen, maar als het moet om iemand zo ver te krijgen dat die het teruggeeft, dan doe ik dat", zegt de dj. "Ik kan veel muziek terugzoeken, maar het zijn duizenden nummers die niet allemaal terug te vinden zijn. Sommige heb ik gekregen van grote artiesten, of van artiesten die nu niet meer artiest zijn. Die nummers had ik als iets unieks... Dat ben ik nu gewoon kwijt."

"Houd mijn laptop, houd alles, maar geef alsjeblieft mijn USB-sticks terug", aldus DJ Grimix. "Jaren aan werk staat erop. Dat is niet betaalbaar. Dat is niet te vervangen, en ook mijn backup die zat daarin. Dat is hetgeen wat mij het meest pijn doet. Ik kan ook wel zeggen dat ik er niet goed van heb geslapen."

"Niet slim"

De dj laat weten dat het niet het meest slimme idee was om de spullen in de auto te laten, "maar ja, ik dacht een uurtje onder de stoel, in een auto, in een Q-park in Amstelveen dat moet wel kunnen. Normaal gesproken doe ik dat nooit, en nu is het toch mis gegaan."

Cloud

Ook zijn de nummers niet opgeslagen in een cloud. DJ Grimix gebruikte een programma dat niet in de Apple Store stond. Daardoor is het programma niet automatisch naar de cloud gegaan, waar hij nu de prijs voor betaalt. "We gaan er als nog een feest van maken. We hebben er twee jaar naar uitgekeken, en ADE blijft speciaal."