Storing bij besteldienst Thuisbezorgd: "Heel mijn omzet naar de klote"

"Nu weet ik niet meer wat ik moet maken, want alles komt in een keer binnen", aldus de restauranthouder. "Ik twijfel wat ik nu moet doen. Thuisbezorgd is niet te bereiken, terwijl zij als tussenpersoon de klanten moeten helpen. Bereiken kan ik ze niet, want de telefoon ligt van de haak denk ik. Kort gezegd is heel mijn omzet naar de klote."

"Normaal heb ik meer dan 200 bestellingen", zegt Raoul Dahwen van Aarti 2 Roti. "Nu stroomden ze net allemaal binnen, terwijl ik vanaf 16:30 eerst nog niks had binnen gekregen." De bezorgers had Raoul al naar huis gestuurd.

Ook een ander restaurant had grote problemen. "We krijgen niemand te pakken van Thuisbezorgd", aldus de restauranthouder uit de stad. "We hebben 80 bestellingen handmatig geprint, maar ook die van een paar uur geleden. Hopelijk worden wij er niet op aangekeken. Van een vorige storing hebben we geleerd dat je wel via een live-portaal kunt meekijken naar de bestellingen en die een voor een kunt uitprinten. Dus zo lossen we het nu op."

Thuisbezorgd heeft laten weten dat de oorzaak wordt onderzocht. Een woordvoerder gaf aan dat er "uiteraard hard gewerkt wordt om het zo snel mogelijk op te lossen." Meer info kon Thuisbezorgd nog niet geven.

In de loop van de avond leek er wel een tijdelijke stop op bestellingen te zijn ingevoerd. Twitteraars gaven aan dat ze een melding kregen dat het een feestdag is, waardoor er niet op het platform besteld kan worden.