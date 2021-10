Nieuw boek over buurtinitiatieven: "Een enorme kloof tussen bewoners en de gemeente"

In het nieuwe boek van Floor Milikowski schrijft ze over de vele buurtinitiatieven die de stad rijk is, en hoe deze ambities soms botsen met de gemeente. Volgens haar hebben deze buurtinitiatieven juist de toekomst, maar is de relatie met de gemeente lastig. "Er zijn veel Amsterdammers die zich niet serieus genomen voelen."

"Het boek gaat over de toenemende botsing tussen de belevingswereld van Amsterdammers en een soort systeemwereld vanuit de gemeente. Het gaat over verschillende bewonersinitiatieven, waar die botsing heel erg zichtbaar wordt," vertelt journalist en sociaal geograaf Floor Milikowski. Dat doet ze vanuit de Jacob Geelbuurt in Slotervaart, een voorbeeld uit haar boek.

Hier worden op dit moment woningen neergehaald. "Mensen woonden hier met veel plezier en hadden hier ook nog heel lang willen wonen. Maar vanuit het idee dat de gemeente de buurt wil opkrikken, worden deze flats gesloopt en komen daar nieuwe, duurdere woningen voor terug. Je ziet nu steeds meer verzet ontstaan en dat gemeenschappen steeds minder accepteren dat ze hun buurt uit gejaagd worden."

Botsing

Milikowski roemt de buurtinitiatieven die veelal in de buitenwijken ontstaan, maar ziet dat er vaak maar weinig mogelijkheid tot inspraak is. "De gemeente heeft vaak al een plan bedacht, dan mogen bewoners daar een beetje over meepraten en de gemeente bepaalt vervolgens wat ze met die inspraak gaan doen. Dat levert natuurlijk per definitie teleurstellingen op en bovendien maak je geen gebruik van de kennis en expertise die juist in de buurt zo aanwezig zijn," vertelt ze.