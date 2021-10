Honkbaltalent Raydley Legito (18) strijdt tegen de club van zijn vader om de landstitel

Het zijn spannende dagen voor de 18-jarige Raydley Legito uit Osdorp. Deze week kan zijn honkbalclub Amsterdam Pirates landskampioen worden. Hij speelt met zijn club play-offs tegen de grote rivaal Neptunus uit Rotterdam. Dit weekend wordt duidelijk of de titel in Amsterdam blijft of naar 010 gaat.

Het honkbalbloed zat er al vroeg in en dat is niet zomaar. Zijn vader Railey speelde voor de grote concurrent Neptunus en het Nederlands honkbalteam. Raydley was nog maar 6 jaar oud toen hij zijn eerste training kreeg op het honkbalveld en heeft inmiddels heel wat prestaties bereikt.

In 2017 won hij het EK en WK gewonnen met Nederland onder-15. Drie jaar later maakte hij zijn debuut in de hoofdklasse en afgelopen zomer pakte hij de Europese titel met Nederland onder-18 team. Zijn grote droom is een profcontract in Amerika, het 'beloofde land"voor honkballers. Hij is al een keer in Arizona geweest om zich zelf te laten zien tijdens een zogeheten showcase, waarin talenten zichzelf kunnen laten. Inzet: een scholarship en of zelfs profcontract. "Uiteindelijk wil je toch een carrière in Amerika starten."

Zover is het nog niet. Eerst de strijd om de landstitel. En in de familie Legito is die pikant. Want tegenstander Neptunus is dus de oude club van zijn vader. Papa Raily heeft er jaren gespeeld en maar liefst acht titels behaald. Raydley "Mooi om tegen de rivaal te spelen en ook nog eens tegen de club waar mijn vader lang heeft gespeeld. Dat is alleen maar mooi."