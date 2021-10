Gemeente wil nepdrugsartikelen uit de winkels halen

De gemeente gaat de komende tijd het verkopen van nepcannabis en paddoproducten aanpakken. Volgens de gemeente zijn deze producten misleidend, promoot dit het gebruik van drugs en draagt het bij aan het drugsimago van de stad. Dat moet anders, vindt de gemeente, net als de bestaande drugsuitstraling in het straatbeeld van het centrum.

De nepdrugs die wordt aangeboden laat de consument geloven dat er cannabis in zit, terwijl dat niet het geval is. Daarnaast wordt het laagdrempelig aangeboden in bijvoorbeeld bakkers, eetwinkels en kleine supermarkten, waardoor bezoekers het idee zouden kunnen krijgen dat drugs eenvoudig te koop zijn.

Aankomende week wordt in zes zaken in de omgeving van de Dam en het Rembrandtplein gehandhaafd vanwege het overtreden van de regels en het verkopen van artikelen met nep-cannabis.

Het afgelopen jaar moesten meerdere ondernemers van de gemeente hun assortiment aanpassen. Zij verkochten te veel toeristische producten of nep-cannabis-gerelateerde artikelen. Dit was in strijd met het bestemmingsplan winkeldiversiteit, waarin staat dat er geen nieuwe winkels bij mogen komen die zich alleen richten op toeristen.

Verkoop souvenirs

Producten met nep-cannabis en paddoproducten vallen net als molens en houten tulpen onder souvenirs. Winkels die dit verkopen moeten hun assortiment aanpassen. Eerder al is de verkoop van souvenirs aangepakt. Zo mogen alleen souvenirwinkels souvenirs verkopen en in het assortiment van nieuwe winkels mag maar maximaal 5 procent van hun producten uit souvenirs bestaan. Ook moet dit achterin de winkel staan.

De controle op de nepdrugsartikelen is een van de maatregelen van de aanpak binnenstad. Op deze manier wil de gemeente de binnenstad aantrekkelijker maken voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Ook het terugdringen van overlast en het verbeteren van de leefbaarheid is een belangrijk doel.