Loop jij vast in de jeugdzorg? Deel je ervaring!

Heb jij te maken met jeugdzorg, als jongere, ouder of hulpverlener, en loop je vast, of ben je in het verleden in aanraking geweest met jeugdzorg? AT5/De Balie Live Journalism starten met een onderzoek en willen graag met jou in contact komen.

Er gaat veel mis in de jeugdzorg. Kinderen moeten maanden of zelfs jarenlang wachten op passende hulpverlening. Ze wachten op een diagnose, therapie of een plek om te wonen. Ouders trekken soms tevergeefs aan de bel bij hulpinstanties of worden juist overvoerd door teveel hulporganisaties die onderling niet goed samenwerken. Hulpverleners ervaren vaak een hoge werkdruk of vallen uit. AT5 en De Balie Live Journalism starten een nieuw onderzoeksproject en horen graag jouw ervaringen.

Waar loopt het vast?

In 2015 werd niet het Rijk maar de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Volgens de Rekenkamer heeft de gemeente Amsterdam de oplopende kosten voor jeugdhulp niet goed in beeld.

Krijg jij zelf hulp van jeugdzorg, of heb je vanaf 2015 met jeugdzorg te maken gehad? Of ben je als ouder, hulpverlener of op een andere manier betrokken bij de hulpverlening? Vertel ons dan hoe jij erover denkt. Wat gaat er volgens jou wel en niet goed in de jeugdzorg. Waar in het proces loopt het vast, en welke problemen zijn volgens jou onderbelicht?

Oproep

Help mee de knelpunten onder de aandacht te brengen. Mail je verhaal naar Martine Bakker via [email protected] Uiteraard zullen we vertrouwelijk met jouw informatie omgaan.