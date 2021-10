Moeizame zege Ajax op bezoek bij sc Heerenveen in aanloop naar Dortmund

Vooral in de tweede helft speelde Ajax niet groots tegen Heerenveen. De Amsterdammers hielden stand en de ingevallen David Neres zorgde uiteindelijk voor de genadeklap. Daarom keert Ajax huiswaarts met drie punten uit Friesland: 0-2. Dinsdag staat de thuiswedstrijd met Borussia Dortmund op het programma in de Champions League.

Op aangeven van Tadic kon Haller uiteindelijk wél juichen: 0-1. Ajax bleef domineren in balbezit na de openingstreffer en kreeg kansen via Tadic. Tussendoor moest Remko Pasveer buiten de zestien ingrijpen bij een dieptebal op Anthony Musaba. De Amsterdammers maakten het Heerenveen ontzettend lastig zonder de genadeklap uit te delen.

Remko Pasveer

In de beginfase van de tweede helft waren de Friezen sterker dan Ajax. Zo werd Musaba meermaals gevaarlijk en kreeg verdediger Sven van Beek een levensgrote kans uit een corner. Pasveer hield Ajax in deze fase op de been en zag Van Beek zelfs op de paal koppen uit een corner. De bezoekers hielden stand in deze mindere fase en breidden de score toch uit. Tadic gaf een voorzet op de ingevallen David Neres die de bal bij de tweede paal binnenkopte: 0-2. Hierna kwam Ajax niet meer in de problemen en werd Heerenveen ook niet meer gevaarlijk.

Door de zege blijven de Amsterdammers eerste in de eredivisie met vier punten meer dan PSV. De Eindhovenaren spelen later op de avond tegen PEC. De focus van Ajax zal na vanavond snel worden verlegd op dinsdag. Dan speelt de ploeg van Erik ten Hag thuis tegen Borusssia Dortmund in de Champions League.